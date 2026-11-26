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До конца года магнитная обстановка у Земли должна оставаться спокойной. Прогноз допускает лишь одну слабую бурю, если на Солнце внезапно не произойдет серия вспышек, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, до января ожидается несколько возмущений магнитного поля. Они связаны с прохождением Земли через плазму из корональной дыры. На графике отмечены эти возмущения и одна буря 24 декабря. Буря, согласно прогнозу, будет слабой и получит индекс G1.

Сейчас основной вклад в возникновение магнитных бурь дают корональные дыры на Солнце, объяснил собеседник агентства. По его словам, это долгоживущие структуры, которые могут наблюдаться по несколько месяцев. Поэтому все дыры, которые появятся на Солнце до конца года, ученые "знают наперечет", а прогноз можно считать более-менее определенным, пояснил руководитель лаборатории.

При этом дыры не абсолютно стабильны: за месяц их площадь и положение могут измениться, из-за чего график "неизбежно немного поплывет", отметил Богачев. Кроме того, расчеты не учитывают вспышки на Солнце.

"График вполне корректный и научно обоснованный. Но первая же крупная серия солнечных вспышек, если она все же произойдет, внесет в него очень сильные коррективы", – сказал Богачев.

Ранее в ИКИ РАН вспышечную активность на Солнце сравнили с аритмией, поскольку она то растет, то снижается. Например, 18 ноября зафиксировали 16 вспышек, 19-го числа – 12, а 20-го – ни одной. При этом одна из вспышек была предпоследнего класса мощности M – M2.4.