Шестилетие белой медведицы Айки отметили в Московском зоопарке. Имениннице преподнесли ледяной торт и игрушки, сообщила пресс-служба зоосада.

Праздничное угощение сотрудники отдела "Хищные животные" собрали из трех ярусов. Нижний сделали из арбуза, средний – из рыбы, верхний – из фруктов. Венчает композицию вырезанная из моркови цифра 6.

Помимо торта, киперы принесли Айке ее любимые игрушки – красный пластмассовый мяч и дорожное ограждение из мягкого безопасного пластика. Еще один подарок – ледяная открытка с именем медведицы, которая теперь украшает стену вольера.

Сначала хищница с удовольствием расправилась с тортом, а потом переключилась на ограждение. Такие движения относятся к видотипичному поведению белых медведей: в природе они мощными передними лапами разламывают лед, чтобы добраться до добычи.

Айка родилась 26 ноября 2020 года в зоопарке Ростова-на-Дону, а в апреле 2023 года переехала в Москву. За это время она стала не только настоящей красавицей, но и умницей, которой гордится вся команда, отметили в зоопарке

Регулярные тренинги помогли медведице научиться доверять киперам и спокойно переносить даже сложные ветеринарные процедуры. Летом 2025 года специалисты Московского зоопарка впервые в истории учреждения взяли у белого медведя кровь из вены без применения анестезии. Теперь Айка добровольно сдает кровь каждый год. В зоопарке это назвали результатом большой систематической работы с животным.

Ранее тихоокеанскому моржу Мише из Приморского океанариума исполнилось 15 лет. Одним из первых именинника поздравил защитник владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" Марио Грман, который посвятил моржа в хоккеисты. Он также подарил имениннику именное джерси.