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Московский "Спартак" и ЦСКА встретятся в 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет – Кубка России по футболу. Победитель пары определится по сумме двух игр, которые состоятся весной 2027 года.

"Спартак" финишировал первым в группе A, хотя в заключительном, шестом туре группового этапа уступил "Оренбургу" на выезде со счетом 0:1. ЦСКА занял второе место в квартете D.

В других парах этой стадии "Ростов" сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" – с самарскими "Крыльями Советов", петербургский "Зенит" – с московским "Динамо" или воронежским "Факелом".

Ранее "Зенит" одолел "Крылья Советов" со счетом 1:0 в шестом туре "пути РПЛ". Гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Вендел. В результате "Зенит" завершил шестой групповой этап с 17 очками из 18 возможных.