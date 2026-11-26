26 ноября, 19:12Спорт
"Спартак" и ЦСКА сыграют в 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Московский "Спартак" и ЦСКА встретятся в 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет – Кубка России по футболу. Победитель пары определится по сумме двух игр, которые состоятся весной 2027 года.
"Спартак" финишировал первым в группе A, хотя в заключительном, шестом туре группового этапа уступил "Оренбургу" на выезде со счетом 0:1. ЦСКА занял второе место в квартете D.
В других парах этой стадии "Ростов" сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" – с самарскими "Крыльями Советов", петербургский "Зенит" – с московским "Динамо" или воронежским "Факелом".
Ранее "Зенит" одолел "Крылья Советов" со счетом 1:0 в шестом туре "пути РПЛ". Гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Вендел. В результате "Зенит" завершил шестой групповой этап с 17 очками из 18 возможных.
Групповой этап Кубка России по футболу завершится 26 ноября