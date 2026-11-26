Фото: MAX/"Следком"

Управление Следственного комитета РФ по Вологодской области подтвердили задержание родителей пятилетней девочки, погибшей от истощения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Супругов задержали в порядке статей 91–92 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого" и "Порядок задержания подозреваемого").

Ранее о задержании сообщали СМИ. Утверждалось, что суд изберет меру пресечения супругам в пятницу, 27 ноября. Их подозревают в ненадлежащем уходе за детьми.

О смерти пятилетней девочки из многодетной семьи в Вологде стало известно 26 ноября. Ее семилетнего брата госпитализировали в аналогичном состоянии.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних, с 2020 года состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в квартире. Отец семейства неоднократно отказывался от продуктовых наборов. Мать позднее рассказала, что не вызывала скорую помощь, так как рассчитывала откормить детей кашей.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. По данным журналистов, сейчас в администрации Вологды проводятся обыски и другие следственные действия.