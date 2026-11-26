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Китаец Мэй Чжицян, которого воспитала семья миллиардеров, спустя более 20 лет встретился с биологическими родителями – они оказались мультимиллионерами. Об этом сообщило PeanutGalleryNews.

Чжицян пропал в июле 1997 года в Куньмине, когда ему было чуть больше двух лет. Мальчика похитили торговцы людьми у дома. После первой перепродажи его усыновила обеспеченная пара из провинции Фуцзянь, где он рос вместе с тремя другими детьми.

Родные мать и отец все эти годы продолжали искать сына. Они каждый год отмечали его день рождения и приобрели для него отдельный дом. В 2022 году Чжицян прошел экспертизу ДНК и воссоединился с биологическими родителями, после чего решил переехать к ним.

Семья, в которой родился Мэй, построила крупный и успешный бизнес по продаже гостиничного оборудования. Чжицян устроился на работу в компанию отца, в будущем семейное дело перейдет к нему.

Ранее в Австралии нашли живым 17-летнего подростка спустя шесть дней поисков в лесу. Юноша пропал во время похода с другом примерно в 180 километрах к востоку от Мельбурна. Полиция выяснила, что он направился за дополнительным снаряжением, однако так и не вернулся.