Фото: ТАСС/Zuma

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит кот Ларри заявил, что рождественская елка, которую недавно привезли в офис, является его новой когтеточкой. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети Х.

Так Ларри прокомментировал одну из публикаций в Сети. К ней была прикреплена фотография с грузовым автомобилем, который везет ель к дверям дома на Даунинг-стрит, 10.

Ранее сообщалось, что мышелов не стал просыпаться ради приезда наследника британского престола принца Уильяма. Ларри прокомментировал снимок, размещенный изданием Royal Central. На фотографии кот спит на мягкой лежанке, устроенной на подоконнике, пока принц Уэльский находится в резиденции британского премьера. Ларри заявил, что никто не смеет "прерывать тихий час".

Также стало известно, что мышелов не будет жить в новом филиале канцелярии премьер-министра в Манчестере, а останется на Даунинг-стрит. Причиной стали технические особенности здания. В отличие от Даунинг-стрит, где кот может свободно входить и выходить, в Херон-Хаусе установлены кодовые замки.