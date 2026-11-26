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Певица Бритни Спирс встретила День благодарения вместе с семьей, прервав многолетний конфликт с близкими. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Праздничные дни 44-летняя артистка проводит в родном городе Кентвуд. Рядом с ней находятся мать Линн, отец Джейми, сестра Джейми Линн и двое сыновей Шон Престон и Джейден Джеймс.

В Кентвуд Спирс приехала после отдыха в Лондоне. Примирение случилось спустя несколько дней после того, как певица публично попросила у семьи прощения. В посте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) она признавалась, что скучала по близким "как сумасшедшая". Однако позже запись была удалена.

Ранее Спирс обвинила свою сестру, а также бывшего супруга Кевина Федерлайна в том, что они обращались с ней "как с рабыней". По словам певицы, Линн ни разу не дала ей подержать племянницу Айви, когда певица приезжала в Луизиану во время пандемии. Федерлайн, в свою очередь, не разрешал артистке пользоваться туалетом, когда она приезжала за детьми.