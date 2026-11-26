Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба не станет чиновником, потому что для него это слишком мелко, и призвал форварда запустить свое собственное шоу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил агент Дмитрий Селюк.

Агент отметил, что Дзюба симпатичен ему с точки зрения футбольной деятельности. Селюк добавил, что форвард обладает чувством юмора и хорошо смотрелся бы как комментатор.

"Лучше ему открыть свое шоу. Лучше на телевидении сделать программку. Это будет гораздо интереснее, чем заунывные подкасты, которые многие открывают", – рассказал он.

При этом Селюк подчеркнул, что Дзюба мог бы без проблем устроиться на работу в Российский футбольный союз или Российскую Премьер-лигу, но вряд-ли это сделает.

Дзюба, признанный лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной, в октябре объявил о завершении карьеры. По словам спортсмена, он, возможно, еще выйдет на поле за одну из медиакоманд в Кубке России "для статистики", но и это не точно.

