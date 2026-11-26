Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 80-летия отечественного хоккея в 2026 году. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия отечественного хоккея", – говорится в тексте распоряжения.

Ранее глава государства подписал указ, согласно которому День хоккея в России будет отмечаться 22 декабря. Это сделано в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что РФ продолжит работать над возвращением своих спортсменов на турниры со всеми международными спортивными федерациями. При этом исключение сборной России из молодежного чемпионата мира по хоккею не осложнит возвращение россиян на мировые арены в других видах спорта.