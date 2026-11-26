Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Лосиная биостанция национального парка "Лосиный остров" перешла на зимний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в телеграм-канале.

Там объяснили изменения в графике работы сокращением светового дня. С 28 ноября экскурсии будут проводиться с 09:00 до 15:00. Купить билеты в кассе можно будет с 08:30 до 14:30.

В парке напомнили, что экскурсии по Вольерному комплексу проходят каждый час, а предварительно записываться на них не нужно. Кроме того, гости могут самостоятельно посетить Оленью тропу и тропу "Заповедный лес", насладившись тишиной зимнего леса, но интереснее будет сделать это с экскурсоводом.

Ранее уличная часть парка развлечений "Остров мечты" завершила сезон. Сразу после этого началась подготовка открытых площадок к зимнему периоду. Меры должны затронуть более 20 аттракционов в пяти тематических зонах: каждому предстоит плановая зимняя подготовка и многоэтапное техническое обслуживание.

Оборудование и инфраструктуру подготовят к минусовым температурам, будут проведены регламентные работы. Такой подход должен сохранить технику до следующего сезона и обеспечить безопасность гостей после шести месяцев холодов.