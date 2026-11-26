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Пятеро политиков имеют наибольшие шансы стать кандидатами в президенты США от Демократической партии на выборах 2028 года. Об этом сообщила газета Hill.

В список вошли сенатор от Джорджии Джон Оссофф, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, член палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, губернатор Кентукки Энди Бешир и бывший министр транспорта США Пит Буттиджич.

По данным СМИ, 39-летний Оссофф обратил на себя внимание демократов, успешно переизбравшись в сенат. Ранее он обещал отработать весь сенаторский срок, и пока неясно, будет ли он баллотироваться в президенты. Ньюсом, по сведениям газеты, уже имеет налаженную систему сбора средств на предвыборную кампанию и укрепляет связи с однопартийцами в ключевых штатах.

Окасио-Кортес пользуется особой поддержкой левого крыла Демократической партии. Бешир дважды побеждал на выборах губернатора в традиционно республиканском Кентукки, а Буттиджич имеет опыт работы в правительстве и обширную сеть доноров.

Демократическая партия запланировала 12 предвыборных дебатов, первые из которых должны пройти в июне 2027 года. В ближайшие недели политики, как ожидается, сделают ряд заявлений об участии в президентской гонке. Следующие выборы президента США пройдут 7 ноября 2028 года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп указывал, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут претендовать на пост главы государства от Республиканской партии в 2028 году. При этом журналисты отмечали, что Вэнс пока не определился, будет ли бороться за пост главы государства. СМИ писали, что политик может публично объявить о своих планах только весной 2027 года.

