26 ноября, 16:11Культура
Путин подписал указ о праздновании 125-летия писателя Гайто Газданова
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, которым постановил отметить в 2027 году 125-летие со дня рождения писателя Гайто Газданова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству России поручено в трехмесячный срок сформировать оргкомитет празднования, а также подготовить и утвердить программу основных мероприятий. Государственным структурам и местным властям, в свою очередь, рекомендовано присоединиться к празднованию памятной даты.
Решение принято в связи со значительным вкладом писателя в развитие отечественной и мировой литературы.
Гайто Газданов (1902–1971) – русский писатель осетинского происхождения. Большая часть его литературного наследия создана в эмиграции: будучи горячим сторонником Белого движения, он уехал из страны после революции.
Ранее глава государства утвердил указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Великий Новгород определен местом проведения основных юбилейных мероприятий.