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Владимир Путин подписал указ, которым постановил отметить в 2027 году 125-летие со дня рождения писателя Гайто Газданова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству России поручено в трехмесячный срок сформировать оргкомитет празднования, а также подготовить и утвердить программу основных мероприятий. Государственным структурам и местным властям, в свою очередь, рекомендовано присоединиться к празднованию памятной даты.

Решение принято в связи со значительным вкладом писателя в развитие отечественной и мировой литературы.

Гайто Газданов (1902–1971) – русский писатель осетинского происхождения. Большая часть его литературного наследия создана в эмиграции: будучи горячим сторонником Белого движения, он уехал из страны после революции.

Ранее глава государства утвердил указ о праздновании в 2032 году 1170-летия зарождения российской государственности. Великий Новгород определен местом проведения основных юбилейных мероприятий.