Ямпольская заявила, что ИИ не угрожает талантливым авторам

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Искусственный интеллект не представляет угрозы для талантливых авторов, заявила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

В беседе с журналистами она охарактеризовала созданный нейросетью второй том "Мертвых душ" как "наивную попытку" в стиле Николая Гоголя. По ее словам, произведение далеко от манеры настоящего Гоголя. После этого у Ямпольской поинтересовались, не приведет ли развитие технологий к исчезновению профессии писателя.

"Человеку, разумеется, должно быть присуще чувство ответственности за свои действия <...>, но для действительно талантливого художника – в литературе, живописи, музыке или исполнительском искусстве – искусственный интеллект не представляет никакой опасности", – приводит слова Ямпольской РИА Новости.

Ранее миллиардер Рэй Далио заявил, что рынок ИИ представляет собой "классический пузырь", который может начать схлопываться. Он обратил внимание, что для финансирования этих технологий привлекаются крупные объемы заемных средств, тогда как процентные ставки продолжают расти. Это может заставить инвесторов продавать активы, чтобы получить наличные.

