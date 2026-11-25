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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил, что ситуация на Украине может существенно измениться весной или летом 2027 года. Такой прогноз он озвучил в интервью агентству Reuters.

По оценке латвийского лидера, сейчас Киев столкнулся с крайне сложным сочетанием неблагоприятных обстоятельств. При этом Ринкевичс считает, что Украина сможет сохранить военный и экономический потенциал благодаря поддержке европейских стран.

Возможный перелом на фронте президент Латвии связал с тем, насколько успешно украинские власти справятся с нынешними трудностями.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что специальная военная операция завершится в течение года. По его словам, российские военнослужащие, в том числе бойцы из Чечни, добиваются успехов и продолжают выполнять поставленные задачи.