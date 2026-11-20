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Украинцам нужно переходить на "правильную сторону истории" и объединять усилия с Россией ради будущего, заявил Владимир Путин в фильме к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Наше крещение. Предстоятель", отрывки которого показали на Первом канале.

"<...> она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите", – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, нынешнее противостояние обусловлено стремлением внешних сил ослабить Россию, подчинить ее и применить принцип "разделяй и властвуй". Президент подчеркнул, что такая политика не отвечает интересам Украины.

Глава государства заявил, что украинцам важно не забывать о будущем своих детей, какими бы тяжелыми ни были происходящие события. России и Украине необходимо быть вместе, если страны хотят быть "сильными и значимыми", а также иметь условия для хорошего развития.

Путин добавил, что для достижения общих целей стороны должны объединять свои усилия.

Ранее российский лидер рассказал, что ежедневно молится за Россию и ее народ. Он также отметил особую роль Русской православной церкви в становлении русской нации и российской государственности. По словам Путина, сохранение человека и его духовности является главным направлением совместной работы церкви и государства.

