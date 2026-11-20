Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больницу будущего – новый корпус городской клинической больницы имени В. П. Демихова – построят в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в ближайшее время приступят к устройству фундамента. Работы пройдут по Адресной инвестиционной программе, ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год.

Комплекс будет 10-этажным. Помимо палатных отделений, в нем оборудуют более 30 операционных, стационар кратковременного пребывания, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. В здании разместятся блоки реабилитации и консультативно-диагностический центр.

Для пациентов с родственниками предусмотрены семейные комнаты с зонами отдыха и мини-кухнями, а для врачей – помещения для общения с близкими пациентов. Еще один элемент – просторный конференц-зал.

Отделения охватят разные профили: от общей терапии до центра онкологии и лаборатории молекулярно-генетической диагностики. Медиков обеспечат высокотехнологичным оборудованием.

Проект учитывает дальнейшее развитие медицины. Предусмотрены гибридные операционные, телемедицинские решения, системы идентификации и мониторинга пациентов, а также технологии искусственного интеллекта. Архитектуру здания выстраивают по принципу исцеляющей среды, когда организация пространства снижает стресс у пациентов и создает удобные условия для персонала.

В корпусе появятся роботизированная аптека с автоматизированным хранением лекарств и пневмопочта. Доставлять грузы и убирать помещения будут роботы. Кроме того, здесь оборудуют цифровые реанимационные палаты и цифровые операционные, а инженерные системы здания объединят полной диспетчеризацией.

Между тем в районе Лефортово появится детская поликлиника на 410 посещений в смену. Здание построят по адресу 2-я Синичкина улица, владение 4. Площадь объекта превысит 5,2 тысячи квадратных метров. Медучреждение оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы юные пациенты могли проходить обследования и получать лечение рядом с домом.