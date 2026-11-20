Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил коллектив столичной школы № 1518 с 90-летием учреждения.

Здание школы было построено по проекту архитектора Аркадия Аркина на 1-й Мещанской улице, которая сегодня называется проспектом Мира, 87. В годы Великой Отечественной войны в нем размещались разные учреждения: в 1941-м здесь работал один из пунктов формирования 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, в 1943-м – Московская объединенная школа Военно-морского флота (МОШ ВМФ), которую окончили 540 человек, а в 1945-м – военный госпиталь.

К 50-летию МОШ ВМФ на фасаде здания установили мемориальную доску. В 1996 году по инициативе ветеранов, учителей, школьников и родителей в школе открылся музей. В его экспозиции – документы, письма и фотографии военных лет, личные вещи ветеранов и другие памятные предметы.

Среди выпускников МОШ ВМФ – 17-летний краснофлотец Азовской и Дунайской флотилий, впоследствии народный артист РСФСР Георгий Юматов. Он исполнил главную роль в фильме "Офицеры", один из эпизодов которого снимали в школе.

Еще один известный выпускник – заслуженный мастер спорта России по плаванию, двукратный призер Олимпийских игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, шестикратный победитель юношеских Олимпийских игр и действующий рекордсмен мира Климент Колесников.

В настоящее время в школе учатся свыше 1,8 тысячи человек. Они становятся победителями и призерами олимпиад. С 1981 года учреждение возглавляет народный учитель РФ, доктор педагогических наук, профессор Марина Фирсова. Под ее руководством в 2000-е годы школа вошла в число лидеров московского образования.

"Поздравляю весь коллектив школы, ее выпускников и учеников с юбилеем! Желаю процветания и отличных образовательных результатов", – сказал Собянин.

Ранее в столице вручили награды почетным преподавателям и работникам экономических факультетов ведущих вузов. Горожане удостоены званий "Почетный экономист города Москвы" и "Почетный работник образования города Москвы", а также других званий. Соответствующий указ подписан мэром Москвы.

