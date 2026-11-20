Фото: 123RF.com/engdao

Члены городского совета Нью-Йорка выступили за запрет для ресторанов варить живых омаров, крабов и других ракообразных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В документе говорится, что заведениям общественного питания нельзя будет помещать живых ракообразных в кипящую жидкость для приготовления пищи. При этом ограничения не коснутся других способов приготовления морепродуктов.

При первом нарушении штраф не предусмотрен. В последующем заведениям придется платить до 100 долларов за каждый случай.

Законопроект внесли 19 ноября. Его направили на рассмотрение комитета по здравоохранению. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней.

Ранее в России предложили ввести запрет на продажу фастфуда гражданам, не достигшим 18 лет. По мнению общественников, подобные нововведения положительно скажутся на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом.

Кроме того, они отметили, что пищевые привычки формируются и закрепляются в раннем возрасте. В таком ключе опасность потребления фастфуда заключается в том, что организм ребенка привыкает получать больше энергии, чем успевает ее расходовать.