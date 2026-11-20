Фото: МАХ/Baza

Криминальный авторитет (движение "АУЕ" признано экстремистским и запрещено в России) Александр Северов, известный как Саша Север, остался без страховой пенсии. Судебные приставы также не могут взыскать с него 24 тысячи рублей долга по налогу на дом в Тверской области, сообщает канал Baza в мессенджере MAX.

По информации журналистов, списать деньги не получается, так как у 67-летнего мужчины нет накоплений. Пенсию он не получает, поскольку официально никогда не работал и не накопил нужного стажа и пенсионных коэффициентов. Банковских карт у него тоже нет, так что заблокировать счета и снять с них средства приставы не могут.

Когда Северову исполнится 70 лет, он сможет претендовать на социальную пенсию по старости – 9 424 рубля на 2026 год. Если к тому времени долг не будет погашен, приставы смогут удерживать до 50% пенсии.

"Как бывший участник преступного мира, Саша Север мог бы рассчитывать на помощь из "воровского общака" – около 6–7 тысяч рублей в месяц. Но в 2014 году Севера "раскороновали" за написание жалоб во ФСИН и излишнюю медийность", – говорится в материале.

Известность Северову принесла песня Михаила Круга "Владимирский централ": ее история связана с его пребыванием в одноименной тюрьме. Статус "вора в законе" он получил в 1993 году как раз во Владимирском централе.

Северова неоднократно отправляли в колонию: его судили за разбой, кражи, хулиганство, хранение оружия и наркотиков. По данным СМИ, в заключении он провел около 20 лет.

Ранее сообщалось, что Алексей Шерстобитов, один из самых известных киллеров России 1990-х годах по прозвищу Леша Солдат, женился в колонии, где отбывает 23-летний срок. Это уже второй брак в заключении. Как утверждали журналисты, его новая жена раньше работала главным специалистом в Соцфонде РФ, а сейчас трудится в одной из московских строительных компаний.