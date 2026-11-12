Суд на Урале приговорил криминального авторитета Гию Свердловского к 8 годам колонии

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Свердловский областной суд приговорил криминального авторитета Георгия Акоева, также известного как Гия Свердловский, к 8 годам колонии особого режима по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначены штраф в размере 1,5 миллиона рублей и ограничение свободы сроком на 2 года. При этом свою вину мужчина не признал.

Суд установил, что Акоев разрешал спорные вопросы в криминальной области, принимал решения по повышению и понижению людей в преступной иерархии, а также контролировал фонд взаимопомощи преступного сообщества.

Ранее суд в Екатеринбурге заключил под стражу членов этнической преступной группы, обвиняемых в кражах и хулиганстве. Как установило следствие, 11 жителей Перми приехали в город, чтобы совершать кражи в общественном транспорте.

За один день они похитили имущество стоимостью более 230 тысяч рублей, а также применили физическую силу к пассажиру и кондуктору. Группа включала пять женщин и шесть мужчин разного возраста.

