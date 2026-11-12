МВД разработало порядок аннулирования диагностических карт авто

Фото: ТАСС/Егор Алеев

МВД России подготовило проект ведомственного приказа, утверждающего порядок аннулирования диагностической карты автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Документ определяет процедуру для случаев, когда техосмотр машины не проводился в установленном порядке либо при его проведении были выявлены несоответствия обязательным требованиям безопасности.

Аннулирование карты будет проводиться по решению руководителя или его заместителя подразделения ГАИ регионального уровня. Основанием станут итоги контрольного или надзорного мероприятия, информация из органов прокуратуры или вступившее в законную силу решение суда. Одновременно с аннулированием владельцу выдадут предписание об устранении выявленных нарушений.

В документе также закреплен срок, в течение которого региональное подразделение Госавтоинспекции обязано уведомить об аннулировании собственника авто, профессиональное объединение страховщиков и оператора технического осмотра, оформившего карту. В настоящее время проект проходит общественное обсуждение.

Ранее Минтранс России предложил обновить правила проведения техосмотра автомобилей. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Согласно изменениям, техосмотр будет проводиться на платной основе, однако размер платы не сможет превышать предельный уровень, который установят региональные власти.