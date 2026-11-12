Более 900 интернет-ресурсов в России включены в "белые списки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки". Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Cnews Forum – 2026, пишет РИА Новости.

В "белый список" выходят госсайты, банки, магазины и соцсети. Они остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета и связи.

В августе в "белый список" включили ключевые государственные информационные системы Минсельхоза РФ. В частности, в перечень вошли единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, система учета и регистрации тракторов и самоходной техники, а также ФГИС "Зерно".

До этого в "белые списки" было включено мобильное приложение МЧС РФ. Его работа сохраняется в период ограничений на услуги связи. Кроме того, теперь приложение сопряжено с мессенджером MAX для доведения экстренной информации на мобильные устройства.