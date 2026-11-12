Учительнице из Австралии грозит пожизненное за совращение ученика

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В Австралии 25-летняя Элла Клементс, преподававшая в католической школе для мальчиков в Сиднее, признала вину в совращении несовершеннолетнего ученика. Теперь ей грозит пожизненное заключение, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Daily Star.

По информации издания, семья 15-летнего ученика узнала о его интимных отношениях с педагогом благодаря семейной традиции оставлять телефоны на столе. Родственники заметили, что юноше приходят непристойные сообщения от женщины, и обратились в полицию.

Клементс задержали прямо в школе, причем, когда на женщину надевали наручники, она упала в обморок. Ей предъявили ряд обвинений, однако часть из них, включая половой акт с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах, сняли при сделке о признании вины.

Фигурантку также уволили из учебного заведения. Директор школы заявил, что учреждение сотрудничает с полицией с момента появления обвинений. Экс-педагогу грозит пожизненное заключение.

Ранее суд в американском штате Иллинойс приговорил 31-летнюю учительницу к шести месяцам лишения свободы по обвинению в совращении восьмиклассника. Согласно материалам следствия, учительница начала переписку с подростком в мессенджере. Общение быстро перешло на интимные темы, а педагог стала настойчиво звать школьника к себе в гости.