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12 ноября, 11:39

Технологии

Греф заявил, что ИИ пока нельзя доверить переосмысление бизнес-моделей

Фото: kremlin.ru

Искусственному интеллекту пока нельзя поручить переосмысление основ бизнес-моделей, поэтому роль квалифицированных специалистов будет возрастать. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора.

"Все, что касается дизрапта (от английского слова disrupt – "разрушать" – процесс смены консервативного рынка. – Прим. ред.), инноваций, новых бизнес-моделей, изучения нашего клиента, понимания его нужд и предложения ему принципиально новых возможностей – это все останется за человеком", – сказал глава Сбера.

При этом, по словам Грефа, ИИ постепенно сможет взять на себя написание программного кода и разработку новых продуктов.

Ранее советник президента Елена Ямпольская заявила, что ИИ не представляет угрозы для действительно талантливых авторов в литературе, живописи, музыке и исполнительском искусстве. Так она прокомментировала созданный нейросетью второй том "Мертвых душ", назвав его наивной попыткой подражать стилю Николая Гоголя и отметив, что произведение далеко от манеры писателя.

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