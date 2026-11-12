Свинина, рис и сливочное масло стали самыми подешевевшими продуктами в РФ в октябре

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Свинина, рис и сливочное масло сильнее всего подешевели в крупных российских торговых сетях в октябре 2026 года. За год их цены упали на 20, 18 и 17% соответственно, указали в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), передает ТАСС.

Всего за год стоимость снизилась в 11 из 25 социально значимых категорий. Помимо свинины, риса и масла, в лидерах оказались пшено (-10,5%), пшеничная мука (-10,3%) и сезонные яблоки (-8,6%). Также за год подешевели ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-4,8%), подсолнечное масло (-4,7%), куриные яйца (-3,3%), пшеничный хлеб (-2,1%) и баранина (-1,6%).

В целом минимальная стоимость социально значимых продуктов в крупных сетях в октябре 2026 года оказалась на 1,7% ниже, чем годом ранее.

За месяц корзина "первой цены" подешевела на 0,7%. Сильнее всего упали цены на сезонные яблоки (-18%), сахар (-10%) и подсолнечное масло (-10%). Из овощей борщевого набора подешевели лук (-4,9%), морковь (-4,3%) и капуста (-1,6%). Также снизились цены на свинину (-3,5%), пшеничный хлеб (-2,5%), черный чай (-1,8%) и молоко (-1,5%). В пределах 1% подешевели мороженая рыба, пшено, пшеничная мука и говядина.

Средняя наценка на товары "первой цены" в октябре была отрицательной: -0,9% против +4,1% годом ранее. Ниже закупочной цены продавались 15 из 25 товаров. Среди них капуста (наценка -14,8%), гречка (-11,1%), морковь (-10,9%), пшено (-10,3%), яйца (-9,5%), подсолнечное масло (-6,4%), свекла (-5,6%), баранина (-4,1%), курица (-2,9%), рис (-2,9%), молоко (-2,7%), мука (-2,6%), свинина (-2,2%), пшеничный хлеб и булочные изделия (-2%) и вермишель (-0,6%).

Председатель АКОРТ Станислав Богданов объяснил снижение сезонными факторами: на рынок поступил новый урожай, а предложение овощей, фруктов и бакалеи расширилось. Кроме того, крупные сети вкладывают собственную маржу в сдерживание цен на социально значимые продукты. Октябрь стал третьим месяцем в этом году с отрицательной наценкой на такие товары – ранее это было в сентябре и июне.

В Минсельхозе ранее заявляли, что в России ожидается рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок. В стране удалось собрать 140 миллионов тонн зерна в бункерном весе, включая 95 миллионов тонн пшеницы. Сбор масличных с начала года увеличился на 13% и составил 34,8 миллиона тонн.

