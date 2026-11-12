Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 11:00

Политика

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с дропперами

Фото: Москва 24/Анна Селина

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев вместе с коллегами внес на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный против дропперов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Документ создает правовую основу для работы платформы "Антидроп". Согласно инициативе, Центробанк сформирует единую базу рисков: регулятор будет находить физлиц, чьи счета используются для сомнительных операций, и передавать эти данные во все кредитные организации и в Росфинмониторинг.

Если кредитная организация зафиксирует сомнительные операции у клиента, а ЦБ это подтвердит, она сможет ввести ограничения – не более 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных и переводы от других физлиц.

Ограничения продолжат действовать даже при закрытии старого счета и открытии нового в том же банке. Они будут введены на срок до года, а в случае повторного нарушения – до двух лет.

При ошибочном попадании в систему добросовестные граждане смогут обжаловать решение в досудебном порядке. Банк должен будет рассмотреть документы в течение семи рабочих дней.

Если законопроект будет поддержан, он начнет действовать с 2028 года. По словам Журавлева, этого времени достаточно, чтобы успели доработать системы, а клиенты – получить понятный механизм защиты. Основная цель инициативы – сделать экономически бессмысленным привлечение дропперов к мошенническим действиям. Так у аферистов не будет каналов для вывода средств.

Ранее стало известно, что с момента введения ответственности для дропперов в России было возбуждено около 10 тысяч уголовных дел. 4,5 тысячи из них направлены в суд. При этом ответственность несут не только владельцы банковских карт, но и организаторы каналов, через которые выводятся деньги.

Российские банки будут восстанавливать доступ к картам за один рабочий день

Читайте также


политикабезопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика