В Госдуму внесли законопроект о борьбе с дропперами

Фото: Москва 24/Анна Селина

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев вместе с коллегами внес на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный против дропперов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Документ создает правовую основу для работы платформы "Антидроп". Согласно инициативе, Центробанк сформирует единую базу рисков: регулятор будет находить физлиц, чьи счета используются для сомнительных операций, и передавать эти данные во все кредитные организации и в Росфинмониторинг.

Если кредитная организация зафиксирует сомнительные операции у клиента, а ЦБ это подтвердит, она сможет ввести ограничения – не более 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных и переводы от других физлиц.

Ограничения продолжат действовать даже при закрытии старого счета и открытии нового в том же банке. Они будут введены на срок до года, а в случае повторного нарушения – до двух лет.

При ошибочном попадании в систему добросовестные граждане смогут обжаловать решение в досудебном порядке. Банк должен будет рассмотреть документы в течение семи рабочих дней.

Если законопроект будет поддержан, он начнет действовать с 2028 года. По словам Журавлева, этого времени достаточно, чтобы успели доработать системы, а клиенты – получить понятный механизм защиты. Основная цель инициативы – сделать экономически бессмысленным привлечение дропперов к мошенническим действиям. Так у аферистов не будет каналов для вывода средств.

Ранее стало известно, что с момента введения ответственности для дропперов в России было возбуждено около 10 тысяч уголовных дел. 4,5 тысячи из них направлены в суд. При этом ответственность несут не только владельцы банковских карт, но и организаторы каналов, через которые выводятся деньги.