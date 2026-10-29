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29 октября, 15:02

Происшествия

Почти 10 тыс дел возбуждено после введения в РФ ответственности для дропперов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С момента введения ответственности для дропперов в России возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на круглом столе в Совете Федерации "Совершенствование законодательства в сфере противодействия кибермошенничеству: результаты реализации принятых мер и необходимость дальнейшего законодательного реагирования", передает РИА Новости.

По его словам, 4,5 тысячи из них уже направили в суд. Филиппов уточнил, что нести ответственность приходится не только владельцам банковских карт, но и организаторам каналов, через которые выводятся похищенные деньги.

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года. Теперь соучастникам мошенников, которые за деньги передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, а за приобретение карты для передачи ее третьему лицу – до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в МВД сообщили, что среднестатистический дроппер и курьер телефонных мошенников – это мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, живущий в городе. В ведомстве отметили, что дроппером является именно молодой человек. Кроме того, большинство преступлений до 2025 года совершались с привлечением дропов.

Однако после изменений в законодательстве, позволивших привлекать дропперов к ответственности за незаконное распространение банковских карт, подобные преступления "практически пришли к нулю".

В РФ мошенники начали вербовать дропперов прямо на улицах

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