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30 октября, 20:33

Транспорт

Динамический тариф на парковку станет доступен еще на 236 улицах Москвы с 17 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Динамический тариф на парковку заработает еще на 236 участках улиц Москвы с 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"За время действия проект позволил сбалансировать загруженность парковок в самые популярные часы. А также помог водителям сэкономить время и деньги", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что нынешний тариф 800 рублей уже не гарантирует свободных мест, поэтому его нужно менять. Новая стоимость будет варьироваться от 0 до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. При минимальной занятости тариф по-прежнему будет снижаться до 0.

Кроме того, на ряде улиц в центре, на юге, северо-востоке и севере столицы парковка станет дешевле, поскольку средняя загруженность мест на этих участках меньше 50%.

На участках платных парковок, где занятость превышает 80–90%, также скорректируют тарифы. В пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку. Частично скорректируют тарифы повышенной стоимости, то есть изменят цену за парковку днем, а стоимость 1 часа ночью (200 рублей) не изменится.

В зону резидентных разрешений добавят 9 участков улиц в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе Москвы. Несмотря на все изменения, горожане смогут оставлять транспорт бесплатно при оформлении резидентного разрешения. Подробную информацию можно найти на сайте.

В Дептрансе отметили, что платные парковки помогают Москве эффективно использовать пространство улиц. Благодаря им скорая помощь, МЧС и пожарные расчеты стали приезжать на вызов в 2 раза быстрее, средний срок сократился с 20 минут до 8. Кроме того, автомобили больше не паркуются в 2–3 ряда и не закрывают въезды во дворы, а грузовики, автобусы и такси больше подолгу не занимают места вблизи жилых домов.

"Движение стало свободнее – скорость увеличилась на 12%. Число нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 64%. <...> Специалисты постоянно анализируют транспортные потоки и эффективность использования парковок в столице. <...> Цель платных парковок — гарантировать свободное место, если водитель приехал в город на машине", – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве завершилось строительство путепровода над Южной рокадой. Теперь открыт выезд на магистраль в сторону Московского скоростного диаметра. Сооружение стало частью большого проекта, который охватывает развитие дорожной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги.

Ремонтные работы проходят на Ленинградском шоссе

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