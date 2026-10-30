Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 18:41

Происшествия

В США три человека попали в больницу после выпитых коктейлей с чистящим средством

Фото: depositphotos/zimmytws

По меньшей мере три человека обратились за медицинской помощью, отравившись коктейлями с чистящим средством в баре в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает WLOS.

Инцидент произошел в городе Форест-Сити. Сотрудник ресторана получил обезжиривающее средство от подрядчика, который мыл здание снаружи. Затем емкость переложили в контейнер без маркировки и оставили в баре. Из-за этого бармен по ошибке использовал содержимое бутылки для приготовления коктейлей, подумав, что в ней сахарный сироп.

У троих пострадавших, заказавших "Маргариту", сразу ухудшилось состояние: появились химические ожоги во рту и вокруг него. Посетители сообщили персоналу и обратились за медицинской помощью.

Два сотрудника тоже решили попробовать напитки и испытали похожие симптомы. Постоянный клиент ресторана Левонн Бейкер назвал ситуацию "сценой из фильма ужасов" и добавил, что ему страшно возвращаться в бар.

"Думаешь: а что там теперь? Я что, стану следующим?" – отметил он.

Санитарная служба начала проверку и временно приостановила работу заведения. Персоналу дали распоряжение тщательно вымыть оборудование и зоны приготовления еды. По итогам проверки ресторан соответствует требованиям безопасности.

Ранее в Японии 192 человека отравились после посещения ресторана при гостинице. В ходе обследования у них обнаружили патогенную кишечную палочку O146. Инцидент произошел в городе Готэмбе.

У пострадавших на следующий день после посещения ресторана появились сильная боль в животе, диарея и повышенная температура. Ресторану, где отравились люди, временно запретили вести коммерческую деятельность. Большинство пострадавших были постояльцами гостиницы, при которой работало заведение.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика