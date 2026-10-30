В США три человека попали в больницу после выпитых коктейлей с чистящим средством

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По меньшей мере три человека обратились за медицинской помощью, отравившись коктейлями с чистящим средством в баре в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает WLOS.

Инцидент произошел в городе Форест-Сити. Сотрудник ресторана получил обезжиривающее средство от подрядчика, который мыл здание снаружи. Затем емкость переложили в контейнер без маркировки и оставили в баре. Из-за этого бармен по ошибке использовал содержимое бутылки для приготовления коктейлей, подумав, что в ней сахарный сироп.

У троих пострадавших, заказавших "Маргариту", сразу ухудшилось состояние: появились химические ожоги во рту и вокруг него. Посетители сообщили персоналу и обратились за медицинской помощью.

Два сотрудника тоже решили попробовать напитки и испытали похожие симптомы. Постоянный клиент ресторана Левонн Бейкер назвал ситуацию "сценой из фильма ужасов" и добавил, что ему страшно возвращаться в бар.

"Думаешь: а что там теперь? Я что, стану следующим?" – отметил он.

Санитарная служба начала проверку и временно приостановила работу заведения. Персоналу дали распоряжение тщательно вымыть оборудование и зоны приготовления еды. По итогам проверки ресторан соответствует требованиям безопасности.

Ранее в Японии 192 человека отравились после посещения ресторана при гостинице. В ходе обследования у них обнаружили патогенную кишечную палочку O146. Инцидент произошел в городе Готэмбе.

У пострадавших на следующий день после посещения ресторана появились сильная боль в животе, диарея и повышенная температура. Ресторану, где отравились люди, временно запретили вести коммерческую деятельность. Большинство пострадавших были постояльцами гостиницы, при которой работало заведение.