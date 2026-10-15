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15 октября, 13:01

Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саратове в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок в возрасте одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения области.

В ведомстве уточнили, что ребенка доставили в одну из больниц города, его состояние тяжелое.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", – рассказали в министерстве.

О госпитализации ребенка написали местные средства массовой информации. По их сведениям, скорая увезла ребенка из поселка Солнечного, причиной стала интоксикация неизвестным веществом.

Ранее в Ставропольском крае годовалый мальчик был госпитализирован в больницу Георгиевска с признаками токсического отравления. По предварительным данным, он отравился наркотическим веществом, которое дома оставил 43-летний отец. По данному факту была организована процессуальная проверка.

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