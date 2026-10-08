Дело возбуждено после заражения детей инфекцией в реабилитационном центре в Балашихе

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Уголовное дело возбуждено в подмосковной Балашихе после заражения детей ротавирусной инфекцией в реабилитационном центре. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

Дело заведено по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Следователями проводятся допросы, истребована вся необходимая документация, запланирован осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.

Свою проверку организовала и Балашихинская городская прокуратура. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего, в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее сообщалось, что пятеро детей были госпитализированы из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский". Их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное. Ситуация остается под контролем врачей, а угроза распространения инфекции среди контактных лиц минимизирована.