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18 сентября, 10:36

Происшествия

В Тбилиси 55 детей госпитализировали после отравления в детсадах

Фото: 123RF.com/chalabala

В Тбилиси 55 воспитанников из 20 детских садов попали в больницы в признаками отравления. Также за медицинской помощью обратился один сотрудник детсада, сообщает следственная служба Министерства финансов Грузии.

Пострадавших приняли шесть медицинских учреждений города. По факту произошедшего начали расследование по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса Грузии о производстве и реализации продукции, опасной для жизни или здоровья человека.

Следователи рассматривают версию о бактериальной инфекции, которая могла попасть в детские сады вместе с продуктами питания. Какой именно продукт мог стать источником отравления, установит экспертиза.

В рамках расследования уже опросили законных представителей более 50 детей, а также сотрудников медицинских учреждений.

Ранее в Саратовской области 50-летняя женщина и двое детей 8 и 10 лет скончались, предположительно, от пищевого отравления. Четверых жильцов дома на Коммунистической улице госпитализировали 18 сентября. Выжить удалось лишь одному ребенку, который сейчас под присмотром врачей.

По факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы, осмотрено место происшествия, идут допросы свидетелей.

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