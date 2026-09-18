18 сентября, 18:23Политика
Песков опроверг сообщения о планах мобилизовать 300 тыс человек
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У России нет планов мобилизовать к концу года 300 тысяч человек, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сообщил в комментарии RTVI.
Соответствующую информацию ранее распространило агентство Bloomberg. Журналисты ссылались на европейского чиновника в сфере безопасности.
"Нет. Таких планов нет", – подчеркнул представитель Кремля.
Президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак ранее заявил, что фейк о мобилизации был вброшен, чтобы осложнить РФ период перед выборами в Госдуму.
Владимир Путин также назвал "чушью собачьей" сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. Президент подчеркнул, что сценария, при котором России понадобилось бы проведение новой мобилизации, не существует.