Мощам Спиридона Тримифунтского можно поклониться в храме Христа Спасителя до 20 сентября

Около 100 тысяч человек поклонились за несколько дней мощам святого Спиридона Тримифунтского, которые привезли в столицу с греческого острова Корфу. Как паломники чувствуют себя в многочасовой очереди и о чем молятся – в материале Москвы 24.

"Стоят по 7–8 часов"

Фото: Агентство "Москва"

Мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые 14 сентября доставили в храм Христа Спасителя, поклонились уже около 100 тысяч человек. Поток желающих приложиться к святыне не прекращается, о чем сообщили в Московской епархии Русской православной церкви.

Очередь выстраивается задолго до входа в храм и тянется вплоть до Новой Третьяковки. Православные верующие приезжают целыми семьями из разных регионов страны, занимают места с 04:00 и заранее настраиваются провести в ожидании целый день.

Людям приходится стоять по 7–8 часов – почти целый рабочий день. Для большинства это уникальная возможность поклониться святыне, поскольку обычно мощи находятся на греческом острове Корфу, отметили журналисты телеканала Москва 24.





Владимир Дервенев эксперт министерства культуры России и Московской патриархии по историческому и религиозному туризму Безусловно, это является испытанием, и я бы даже сказал, что это небольшой личный подвиг, то есть простоять 5–7 часов в очереди – к этому нужно быть готовым.

В связи с погодными условиями верующим рекомендовали взять с собой воду, теплую одежду и зонтик. За помощью также можно обратиться к волонтерам и сотрудникам Росгвардии, которые, как отмечают люди из очереди, поддерживают и подбадривают православных.

Чтобы скоротать время, некоторые проводят его за молитвами, общением с близкими, чтением акафиста или жития святителя Спиридона. Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества.

"Ты молишься не только у мощей – там времени совсем нет, а вот этот час, который ты идешь, и два часа, которые стоишь до открытия, ты о многом с собой и Богом говоришь и обращаешься к Спиридону", – рассказала одна из верующих журналистам.

После долгого ожидания паломники заходят в храм, чтобы приложиться к деснице святителя и попросить его о самом сокровенном. Считается, что чаще всего к нему обращаются с просьбами, которые касаются достатка, жилья и поиска работы.



Почти 140 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона за три дня в Москве

Времени внутри немного: из-за большого потока людей просят не задерживаться, поэтому приложиться к святыне можно лишь одним касанием. На выходе верующим вручают небольшую иконку святителя и филахто – частицу ткани, которая укрывала мощи.

Поклониться приходят и звезды. Например, певец Николай Басков тоже провел несколько часов в очереди к мощам. У святыни артист попросил чудес для своих поклонников.

Актуальные данные о длине очереди и времени ожидания обновляются каждые 2 часа в официальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте". Поклониться святыне в храме Христа Спасителя можно до 20 сентября включительно. 18 и 19-го числа ковчег доступен для верующих с 08:00 до 20:00, а в воскресенье, 20-го, доступ откроют с 08:00 и завершат в 14:00. После мощи покинут территорию храма.

Чтобы добраться до места, рекомендуют пользоваться станциями "Полянка", "Третьяковская" и "Октябрьская", далее пешком по Болотной набережной, перейдя через Патриарший мост. Выход с "Кропоткинской" закрыт.

Один из самых почитаемых

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Святитель Спиридон Тримифунтский относится к числу наиболее известных и глубоко почитаемых святых во всем православном мире. Исторически он является кипрским святым, жившим в первые века становления христианской веры, рассказал телеканалу Москва 24 историк-архивист, москвовед Никита Брусиловский.

"Он был известен своим благочестием, у него была также благочестивая супруга, после смерти которой он, однако, не впал в уныние, а продолжил творить добрые дела. Дом его всегда был открыт для странников, голодных, нищих. Он всегда готов был заступиться за тех, кого несправедливо оклеветали. Одним словом, это действительно был праведный человек, которого уже при жизни многие считали святым", – объяснил Брусиловский.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века. В первой половине своей жизни он был обычным пастухом, а после кончины супруги полностью посвятил себя служению Господу, вследствие чего позже стал епископом города Тримифунта. Христианская традиция приписывает святителю множество чудесных деяний: по преданию, благодаря его молитвам на землю возвращался дождь во время засухи, исцелялись смертельно больные, а в лампадах храма чудесным образом приумножалось масло.

Иеромонах Игнатий (Шестаков) заметил в беседе с телеканалом, что Спиридона Тримифунского в России почитают так же высоко, как и Николая Чудотворца.





иеромонах Игнатий (Шестаков) То есть это один из самых любимых у нас святых. И всегда огромное количество паломников ездило на Корфу для того, чтобы поклониться его мощам. А сейчас, естественно, обстоятельства мировые изменились, это стало делать сложнее.

В 2026 году десница святителя была доставлена в Россию 17 августа, посетив 13 городов страны. Возможность поклониться Спиридону Тримифунтскому получили верующие из различных уголков, включая Санкт-Петербург, Псков, Хабаровск, Владимир и Екатеринбург.