Рыбаки у берегов Нижней Калифорнии нашли плавающую по волнам учебную торпеду

Фото: tiempo.com.mx

В Мексике у берегов Нижней Калифорнии рыбаки во время промысла обнаружили плавающую по волнам торпеду, сообщило издание Tiempo la noticia digital.

Патруль военно-морских сил был направлен на место происшествия. Специалисты подтвердили, что найденный объект представляет собой учебную торпеду, предназначенную для тренировок по противолодочной борьбе.

Внутри не оказалось боевой части и взрывчатого вещества, поэтому непосредственной угрозы торпеда не создавала. Военные извлекли ее из воды и передали на хранение.

Сейчас эксперты устанавливают происхождение боеприпаса и решают, как поступить с ним в дальнейшем. Официально модель торпеды пока не объявляли. Местные СМИ предположили, что она может относиться к американскому типу MK 46, но власти информацию не подтверждали.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире у 65-летней пенсионерки обнаружили больше 2 тысяч патронов, оружие, предметы, похожие на гранаты, и порох. Одно из орудий оказалось винтовкой Мосина, а 75 патронов 7,62 миллиметра – пригодными. При этом оружие на женщину не зарегистрировано.

