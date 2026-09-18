Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавань возобновила работу в штатном режиме. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Росавиация не будет ограничивать число чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Данный вопрос сейчас не обсуждается ни ведомством, ни Минтрансом.

Чартерные рейсы выполняются на основании допусков, выданных Росавиацией по запросу перевозчика.

