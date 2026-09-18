В ВОЗ предупредили о риске нехватки врачей в мире к 2030 году из-за старения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11,1 миллиона человек. Об этом сообщил представитель организации Хассум Диалло, слова которого приводит РИА Новости.

Причиной станет одновременное старение населения и самих медиков во многих странах. По словам Диалло, это может усугубить прогнозируемую нехватку специалистов.

Данные, собранные в 122 странах, показывают, что в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет отправится на пенсию в ближайшие 10 лет. В государствах с высоким уровнем дохода данный уровень достигает почти каждого третьего.

Диалло отметил, что к 2030 году в 67 странах может не хватить сотрудников здравоохранения для поддержания того же уровня медицинского обслуживания, что и в 2024 году. Особенно это будет заметно с учетом роста численности населения и увеличения продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что число пациентов с деменцией в предстоящие десятилетия может увеличиться из-за глобального старения населения и роста средней продолжительности жизни. Ученые рассмотрели национальные медицинские статистические данные граждан старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год. На основе этого они смоделировали сценарии распространения заболевания до 2040 года.

