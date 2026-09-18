Reuters: Россия и АдГ начали подготовку встречи по поставкам газа в ФРГ

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Россия и ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) начали подготовку к встрече для обсуждения возобновления поставок газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Переговоры могут состояться в следующем году, но только при условии достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. На встрече ожидаются спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

В качестве возможных площадок для проведения переговоров рассматриваются Израиль, ОАЭ и Индия, рассказали собеседники агентства.

На фоне этой новости акции "Газпрома" выросли почти на 5%, достигнув отметки 97,34 рубля за бумагу.

Ранее АдГ заняла первое место на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, получив 43,8% голосов. После этого Хрупалла заявлял, что партия намерена добиваться отмены санкций против России и налаживания отношений с ней.

По словам президента США Дональда Трампа, победа АдГ свидетельствует о недовольстве немцев миграционной политикой правительства. Он заявил, что они "наконец-то устали от ужасных миграционных правил".