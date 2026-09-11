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11 сентября, 11:07

Политика

АдГ подала заявление в полицию из-за слов Мерца об "этнической чистке"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обратилась с заявлением в полицию после высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о фракции и "этнической чистке", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу партии в Х.

Причиной стала речь канцлера во время бюджетных дебатов в Бундестаге. В своем выступлении Мерц заявил, что фракция АдГ, рассуждая о "ремиграции", пропагандирует "не что иное, как этническую чистку по цвету кожи и происхождению".

До этого Мерц уже обвинял АдГ в поддержке России и в антиэмиграционном курсе, который глава правительства ФРГ счел равносильным "этническим чисткам".

Канцлер также заявлял, что в России якобы "особенно рады" успеху партии на выборах в Саксонии-Анхальт. Кроме того, Мерц подчеркнул, что не намерен менять свой внешнеполитический курс.

АдГ заняла первое место на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. По словам президента США Дональда Трампа, это свидетельствует о недовольстве немцев миграционной политикой правительства Мерца. Он заявил, что они "наконец-то устали от ужасных миграционных правил".

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