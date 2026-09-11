Кронпринцесса Нидерландов Амалия начала службу в ВМС

Фото: defensie.nl

Наследная принцесса Нидерландов Амалия приступила к службе в Королевских военно-морских силах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.

С 10 сентября принцесса Оранская проходит стажировку в ВМС в рамках программы Defensity College, участницей которой она является. В августе кронпринцесса завершила углубленный курс общей военной подготовки в полевых условиях.

Военную службу в этом году также начала мать Амалии, королева Максима. В феврале она стала резервистом армии страны, а в мае завершила первый этап подготовки.

В министерстве обороны Нидерландов рассчитывают, что участие представителей королевской семьи в военной службе поможет популяризировать армию среди жителей страны.

В 2025 году Амалия начала военную подготовку в вооруженных силах Нидерландов. Она проходила курсы Королевского флота, сухопутных и военно-воздушных сил и получила младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса. В программу входили полевые занятия и теоретическая подготовка по баллистике, тактике и картографии. При отборе для службы для Амалии не делали исключений – она стала первой женщиной из королевской семьи Нидерландов, вступившей в армию.

