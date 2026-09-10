Dagbladet: датский принц исчез после похорон короля Норвегии

Фото: kongehuset.dk

Датский принц Кристиан исчез после похорон короля Норвегии Харальда V, сообщает RT со ссылкой на Dagbladet.

После церемонии в Кафедральном соборе Осло прощание продолжилось в часовне замка Акерсхус. Кронпринца сняли на видео, когда он входил, однако после церемонии никто его не видел.

Фотографы запечатлели, как датский король Фредерик X и королева Мария поднимаются на борт корабля, однако принца нигде не было видно.

Позднее датское издание Ekstra Bladet уточнило, что принц срочно вернулся в Данию, где будет исполнять роль регента во время визита датского короля в Норвегию.

Король Норвегии Харальд V скончался в госпитале в Осло в возрасте 89 лет. Его похоронили в крепости Акерсхус. Харальд V стал последним из представителей норвежской королевской семьи, похороненных в Акерсхусе. Ранее там нашли последний приют его отец Улаф V и дед Хокон VII.

Новым королем Норвегии стал его 53-летний сын Хокон Магнус. Теперь его официальное имя в качестве монарха – Хокон VIII.

