Психолог Рейнталь: заявления о вреде контрольных по четвергам научно не подтверждены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявления о том, что контрольные работы по четвергам вредны для школьников, не подтверждены научными исследованиями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Галину Рейнталь.

По словам специалиста, работоспособность обучающихся может меняться в течение учебной недели. После выходных ребенку необходимо время, чтобы включиться в учебный режим, а к концу недели на фоне накопившейся нагрузки производительность у некоторых детей может снижаться.

По российским педагогическим наблюдениям, вторник и среда – благоприятные дни для интеллектуальной нагрузки, отметила Рейнталь.

Однако зарубежные исследования дают иную картину: среди детей 7–12 лет лучшие показатели по скорости реакции замечены именно в четверг, а самые низкие – в понедельник.

"То есть единой универсальной схемы "четверг – самый плохой день" научные данные не подтверждают", – добавила психолог.

По ее мнению, на работоспособность ребенка влияет не только день недели. У подростков в силу возрастных изменений постепенно меняется биологический ритм сна и бодрствования, а поздний хронотип и раннее начало учебного дня могут существенно снижать успеваемость.

"Школьнику важно не только показать максимальный результат в идеальных условиях, но и научиться пользоваться своими знаниями в обычной жизни, когда обстоятельства не всегда удобны. Взрослая жизнь тоже не будет подстраиваться под то, насколько хорошо мы выспались или насколько продуктивен сегодня день", – сказала Рейнталь.

Кроме того, специалист также посоветовала дополнительно не нагружать детей в конце недели многочисленными кружками и занятиями, если в это время они сильнее устают.

По ее мнению, четверг можно оставить для прогулок, спокойного отдыха и общения с семьей.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что школьным учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что контрольные и проверочные работы по всем предметам не занимают более 10% учебного времени. По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала.