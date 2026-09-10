Минтранс РФ продолжит расширять географию международных рейсов

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Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам выступления замминистра транспорта Владимира Потешкина на совещании комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.

В настоящее время международные полеты из России выполняются в 37 стран, среди которых государства Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки. По словам Потешкина, резерв роста въездного туризма заключается не в увеличении числа международных рейсов, а в повышении доли иностранцев, приезжающих в Россию в качестве туристов.

Ранее сообщалось, что РФ готова восстановить авиасообщение с Кубой после того, как на острове нормализуется ситуация с авиационным топливом. Глава российского Минтранса Андрей Никитин уточнил, что Москва заинтересована в стабильном воздушном сообщении между странами, поэтому находится в постоянном контакте с коллегами из Кубы.

Островное государство столкнулось с острым дефицитом топлива и энергокризисом из-за блокады поставок нефти США. В начале года президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

В мае на Кубе закончились топливные запасы. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви, страна не получала топливо с декабря 2025 года.