Эксперт Карпычева назвала основные правила оформления банковской карты для ребенка

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Отключить онлайн-платежи и закрыть доступ к общему счету родителя важно при оформлении банковской карты для ребенка. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

По мнению эксперта, спешить с оформлением детской карты не стоит, потому что первые уроки финансовой грамотности должны проходить на бумажных купюрах.

"Да, они не такие удобные, зато дают осязаемое представление о том, что деньги конечны. Оплата с карты вызывает абстрактное ощущение: цифры на экране меняются, но физического расставания не происходит. Мозг не получает обратной связи, как при расчете наличными: потратил – стало меньше", – пояснила эксперт.

Однако, если без карты не обойтись, важно учесть несколько моментов.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Во-первых, при ее оформлении нужно сразу сделать так, чтобы она оказалась привязана к отдельному счету. Тогда можно избежать опасной ситуации, когда ребенок имеет доступ ко всем деньгам взрослого.

Во-вторых, можно сразу установить дневные, недельные и месячные лимиты на траты. Это приучит ребенка распределять деньги более равномерно, а не спускать все в первый же день.

"Также рекомендую проверить, есть ли возможность запретить любые онлайн-платежи, а также подключить услугу отправки уведомлений на свой телефон обо всех тратах: где, когда и в каком размере происходят списания", – отметила финэксперт.

Однако самое главное – не забывать регулярно проговаривать правила безопасности. Прежде всего, следует напоминать ребенку, что нельзя делиться данными и передавать кому-то цифры, которые приходят в СМС. Такую информацию не стоит доверять даже друзьям. Также не нужно переводить деньги со своей карты по просьбе других, даже если это знакомый или безобидная с виду бабушка. Школьник может оказаться дроппером, то есть участником мошеннической схемы, предупредила Карпычева.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова посоветовала раз в неделю давать немного денег на мелкие расходы детям в возрасте 6 лет. При этом нужно постараться объяснить ребенку, как правильно пользоваться такой суммой.

