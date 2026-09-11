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01:41

Общество

Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России утвержден новый ГОСТ на домашние батуты. Документ вступит в силу с ноября 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Стандарт устанавливает требования и методы испытаний батутов для домашнего использования, а также их средств доступа и защитных сеток.

При этом действие ГОСТа не распространяется на гимнастические, плавучие надувные батуты, используемые для детских площадок, батуты с регулируемым наклоном, надувные, для фитнеса и батуты с дополнительным игровым оборудованием.

В России уже действуют национальные и международные стандарты, касающиеся батутов. Международный ГОСТ регулирует требования к домашним батутам, а национальные – к соревновательным и надувным.

Ранее в РФ вступил в силу первый ГОСТ на биопечать тканей и органов с использованием биоматериалов в медицине. Стандарт закрепляет определение трехмерной биопечати. Согласно ему, к таким технологиям относится создание органов и тканей с применением биологических материалов, необходимых для восстановления утраченных функций организма.

Росстандарт также утвердил новый межгосударственный стандарт на рис, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Стандарт устанавливает требования к нешелушеному зерну риса, предназначенному для продовольственных целей.

ГОСТ на электронные дорожные знаки и табло планируют ввести в России

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