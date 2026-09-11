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Политика

Посольство РФ заявило о сокращении шансов на нормализацию отношений с Финляндией

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Шансы на возвращение к нормальным отношениям между Россией и Финляндией стремительно падают. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в республике.

"Шансы на возможное возвращение к ситуации "высокие широты – низкая напряженность" таким образом продолжают стремительно сокращаться вследствие действий Хельсинки и его натовских союзников", – подчеркнули дипломаты.

В диппредставительстве отметили, что финские власти систематически заявляют об отсутствии "прямой военной угрозы" для страны. Президент Финляндии Александр Стубб в последние месяцы неоднократно подчеркивал, что фактов, свидетельствующих о намерении России напасть на Европу, нет. При этом Хельсинки продолжает позиционировать Россию как главную "угрозу долгосрочного характера".

По словам дипломатов, эти тезисы используются для обоснования курса на форсированную милитаризацию страны. Ее проявлениями стали снятие законодательного запрета на ввоз ядерного оружия, наращивание военного присутствия стран НАТО на финской территории и увеличение национальных военных расходов.

"Разумеется, данные шаги наряду с откровенно враждебной линией, проводимой североевропейскими странами в отношении России, способствуют лишь деградации ситуации в сфере безопасности в регионе", – заключили в посольстве.

Ранее Стубб назвал безосновательными утверждения о якобы существующих планах России напасть на страны НАТО. Финский лидер призвал Европу возобновить переговоры с Россией на политическом уровне. Он отметил, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Москвой, "чтобы понять, что там происходит".

Одновременно с этим министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не исключила, что страна продолжит возведение забора на границе с Россией после завершения строительства первого 200-километрового заграждения.

Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с РФ

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