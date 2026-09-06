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Национальный архив Финляндии ввел беспрецедентные ограничения на доступ к историческим документам, полученным из России. Об этом сообщает Yle.

Запрет действует с осени 2022 года и будет сохраняться до конца 9 999 года. Речь идет о миллионе страниц уникальных материалов, охватывающих период с 1500 по 1990 год. Среди них – рисунки начала XX века с видами крепости Свеаборг и другие документы, которые теперь можно просматривать только в контролируемых условиях.

С 2005 года на приобретение и копирование этих архивов из финского госбюджета было потрачено более миллиона евро. При этом согласно соглашениям с российской стороной материалы должны быть доступны как в читальных залах, так и в электронном виде, однако на практике удаленный доступ так и не был предоставлен.

Ранее правительство Финляндии выступило с инициативой продлить закрытие границы с Россией до 31 декабря 2028 года. В ведомстве пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие "инструментализированной миграции" на восточной границе Финляндии.

