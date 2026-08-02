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Политика

Финляндия закрыла проход для зверей на границе с РФ из-за африканской чумы свиней

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия временно закрыла ворота для диких зверей на восточной границе с Россией из-за выявленной африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Очаг заболевания обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти, который находится в регионе Кюменлаксо. Решение о закрытии проходов приняла пограничная служба юго-восточной Финляндии.

В стране впервые зафиксирован случай африканской чумы свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части Финляндии. В статье подчеркивается, что АЧС не передается человеку.

Ранее жители США начали сообщать о нашествии белок с бородавчатыми опухолями, из-за которых животных прозвали "зомби-белками". О больных белках сообщили жители Флориды, Северной Каролины, Мичигана, Огайо и ряда других штатов.

Эксперты выразили мнение, что причиной является фиброматоз – инфекция, вызываемая лепорипоксвирусом. Вирус передается при контакте между животными, а также через слюну и содержимое пораженных участков кожи.

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