Финляндия закрыла проход для зверей на границе с РФ из-за африканской чумы свиней

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Финляндия временно закрыла ворота для диких зверей на восточной границе с Россией из-за выявленной африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Очаг заболевания обнаружен среди диких кабанов в районе Виролахти, который находится в регионе Кюменлаксо. Решение о закрытии проходов приняла пограничная служба юго-восточной Финляндии.

В стране впервые зафиксирован случай африканской чумы свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части Финляндии. В статье подчеркивается, что АЧС не передается человеку.

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