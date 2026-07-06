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06 июля, 05:18

Происшествия

Крыса с бешенством укусила ребенка в Амурской области

Фото: depositphotos/belchonock

Крыса с бешенством укусила ребенка в селе Малой Сазанке в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ветеринарии региона.

Все началось с того, что жители села потравили грызунов на своем подворье. Однако позже одну из крыс, пришедших на приманку, поймал ребенок.

"Игра не задалась – животное укусило юного амурчанина, а через некоторое время погибло. Опасаясь, что крыса может быть переносчиком заразных болезней, родители отвезли трупик на ветеринарную станцию", – рассказали в управлении.

В лабораторных условиях у крысы обнаружили бешенство. В данный момент ребенок уже получает антирабическую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Волково Благовещенского округа, где специалисты выявили бешенство у дикой лисицы. В связи с этим в обоих селах объявили карантин. В очагах заболеваний уже проводятся необходимые мероприятия, включая дезинфекцию.

Ранее карантин по бешенству был введен в новгородской деревне Поляны из-за домашней кошки. Очагом была признана территория одного личного подворья, а вся деревня – "неблагополучным пунктом".

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