06 июля, 05:18Происшествия
Крыса с бешенством укусила ребенка в Амурской области
Фото: depositphotos/belchonock
Крыса с бешенством укусила ребенка в селе Малой Сазанке в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ветеринарии региона.
Все началось с того, что жители села потравили грызунов на своем подворье. Однако позже одну из крыс, пришедших на приманку, поймал ребенок.
"Игра не задалась – животное укусило юного амурчанина, а через некоторое время погибло. Опасаясь, что крыса может быть переносчиком заразных болезней, родители отвезли трупик на ветеринарную станцию", – рассказали в управлении.
В лабораторных условиях у крысы обнаружили бешенство. В данный момент ребенок уже получает антирабическую помощь.
Еще один инцидент произошел в селе Волково Благовещенского округа, где специалисты выявили бешенство у дикой лисицы. В связи с этим в обоих селах объявили карантин. В очагах заболеваний уже проводятся необходимые мероприятия, включая дезинфекцию.
Ранее карантин по бешенству был введен в новгородской деревне Поляны из-за домашней кошки. Очагом была признана территория одного личного подворья, а вся деревня – "неблагополучным пунктом".