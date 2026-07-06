Пожар вспыхнул на предприятии в Калужской области из-за атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшей ночью силы ПВО сбили 16 беспилотников над территорией Калужской области. В результате атаки возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Спецслужбы эвакуировали сотрудников предприятия. Предварительно, никто из них не пострадал. На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

Шапша уточнил, что вражеские дроны были перехвачены в том числе над Боровским, Малоярославецким и Мосальским округами, а также на окраине Обнинска.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась энергетическая инфраструктура в районе Севастополя, в результате чего город временно остался без электроснабжения. На местных объектах ввели особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Ранее украинские беспилотники атаковали Запорожскую область. В результате этого пострадали шесть жителей Васильевского муниципального округа. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести.